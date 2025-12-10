In Bergamasca 74 ‘nuove’ attività storiche | Rappresentano l’essenza della terra orobica

In Bergamasca sono state riconosciute 74 nuove imprese storiche, simbolo dell’essenza della terra orobica. Il marchio, riservato a negozi e botteghe artigiane aperte da almeno 40 anni, è stato consegnato durante una cerimonia ufficiale in Sala Sestini, valorizzando il patrimonio locale e la tradizione imprenditoriale della provincia.

Bergamo. Sono 74 le ‘nuove’ imprese storiche della provincia orobica. Il marchio identificativo di Regione Lombardia, riservato a negozi e botteghe artigiani aperte senza interruzioni da almeno 40 anni, è stato consegnato alle attività martedì 9 dicembre durante la cerimonia ufficiale in Sala Sestini. A consegnare il riconoscimento, oltre all’assessore regionale allo Sviluppo economico Guido Guidesi, promotore dell’iniziativa, anche l’assessore regionale alla Casa e Housing sociale Paolo Franco e il presidente della Camera di Commercio di Bergamo Giovanni Zambonelli. “Il marchio – sottolinea l’assessore Guidesi – è il modo con cui Regione riconosce ufficialmente e valorizza il ruolo delle attività storiche nelle nostre comunità. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

