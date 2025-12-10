In Alabama spunta un drago dorato | il fenomeno ottico visto dalla Stazione Spaziale Internazionale

Fanpage.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un astronauta a bordo della Stazione Spaziale Internazionale ha catturato un suggestivo fenomeno ottico sul fiume Alabama, che sembra assumere la forma di un “drago dorato”. Questo straordinario evento naturale ha attirato l’attenzione per la sua particolare bellezza e per il particolare momento in cui è stato immortalato.

