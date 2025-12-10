Imu la mappa delle città più e meno care in vista del saldo del 16 dicembre In cima Roma 3.500 euro annui chiude Palermo 391

L'IMU si avvicina alla scadenza del saldo del 16 dicembre, evidenziando notevoli differenze tra le città italiane. La Uil ha analizzato le tariffe, evidenziando un sistema ancora diseguale e confuso. Roma si distingue come la città più cara, mentre Palermo risulta tra le più economiche, mostrando un panorama variegato per i contribuenti.

Un sistema “diseguale e confuso”. In vista della scadenza del saldo della seconda rata della tassa, il 16 dicembre, la Uil ha fatto i conti sull’ Imu. E ha scoperto che, anche a parità di condizioni economiche, il prelievo varia da un Comune all’altro e tra diverse categorie catastali. E non di poco: 3.500 euro a Roma, 3.000 a Milano, meno di 400 a Palermo e Pesaro sono solo alcuni esempi. Lo studio condotto dal servizio stato sociale del sindacato confederale ha fissato la media nazionale a 977 euro, ma ha fatto notare quanto l’Imu sulle seconde case pesi di più soprattutto nelle città del centro-nord. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it