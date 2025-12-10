Imu come una lotteria Milano la seconda città che paga la tassa più alta | oltre 2.500 euro in più rispetto al sud Italia

Con la scadenza imminente, l'IMU si conferma una delle tasse più onerose per i proprietari immobiliari. Milano si distingue come la seconda città con il pagamento più elevato, superando di oltre 2.500 euro le tariffe del Sud Italia. La differenza tra regioni e città evidenzia disparità significative nel carico fiscale immobiliare.

Mancano pochi giorni alla scadenza per il pagamento dell'Imu, la tassa patrimoniale per il possesso di immobili, in particolare seconde case, case di lusso, immobili commerciali, aree edificabili e terreni agricoli.

