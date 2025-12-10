Imu 2025 saldo entro il 16 dicembre | calcolo tutto quello che c’è da sapere

Webmagazine24.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'articolo fornisce informazioni essenziali sulla scadenza del 16 dicembre 2025 per il pagamento del saldo dell'IMU, la principale tassa sugli immobili in Italia. Viene spiegato come calcolare l'importo dovuto e vengono forniti dettagli utili per i contribuenti che devono regolarizzare il pagamento entro la data stabilita.

(Adnkronos) – Scade martedì 16 dicembre il termine per versare la seconda rata (saldo) dell'Imu (Imposta municipale Unica), per il 2025. La tassa sulla casa chiama in causa in generale i possessori di immobili diversi dall'abitazione principale, aree fabbricabili e terreni agricoli.  Come specifica il ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Imu non è dovuta anche .

