Imu 2025 saldo entro il 16 dicembre | calcolo tutto quello che c’è da sapere
L'articolo fornisce informazioni essenziali sulla scadenza del 16 dicembre 2025 per il pagamento del saldo dell'IMU, la principale tassa sugli immobili in Italia. Viene spiegato come calcolare l'importo dovuto e vengono forniti dettagli utili per i contribuenti che devono regolarizzare il pagamento entro la data stabilita.
(Adnkronos) – Scade martedì 16 dicembre il termine per versare la seconda rata (saldo) dell’Imu (Imposta municipale Unica), per il 2025. La tassa sulla casa chiama in causa in generale i possessori di immobili diversi dall’abitazione principale, aree fabbricabili e terreni agricoli. Come specifica il ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Imu non è dovuta anche . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
IMU, entro il 16 dicembre va versato il saldo per l’annualità 2025 Sul sito istituzionale dell’Ente è disponibile un programma di calcolo online per determinare il dovuto e per predisporre e stampare il modello F24 da utilizzare per il pagamento. Leggi la notiz - facebook.com Vai su Facebook
Entro il 16 dicembre il versamento del saldo IMU 2025 Vanno applicate le aliquote in vigore per l’anno in corso, tenendo conto di quota e mesi di possesso eutekne.info/Sezioni/Art_10… Vai su X
Saldo Imu 2025, pagamento della seconda rata entro il 16 dicembre: cosa c'è da sapere - Leggi su Sky TG24 l'articolo Saldo Imu 2025, pagamento della seconda rata entro il 16 dicembre: cosa c'è da sapere ... Lo riporta tg24.sky.it
