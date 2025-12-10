Imprese Livolsi | Innovare davvero priorità che Italia non può rinviare

L'innovazione è fondamentale per il futuro delle imprese italiane. Livolsi sottolinea come l'assenza di continuità negli incentivi e negli investimenti nelle competenze digitali possa compromettere la competitività del paese, evidenziando l'urgenza di azioni concrete per favorire una vera trasformazione digitale e sostenibile.

Livolsi: senza continuità negli incentivi e investimenti nelle competenze digitali l'Italia rischia di perdere la sfida dell'innovazione. Roma. " Le imprese italiane si trovano a operare in uno scenario in cui la capacità di rinnovarsi è diventata imprescindibile, ma anche più complessa da perseguire. Le tecnologie evolvono con grande rapidità, la pressione dei concorrenti internazionali cresce e le scelte dei governi, in molte aree del mondo, influenzano sempre di più le catene del valore e le condizioni di mercato. L' innovazione non è più soltanto una leva strategica: è ciò che consente di restare nella fascia alta dell'economia globale ".

