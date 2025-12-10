Imprese in Lombardia una su sette è a rischio usura Il boom in Valtellina male anche Mantova e Pavia

In Lombardia, il 14,6% delle imprese è potenzialmente a rischio usura, con un aumento significativo in alcune aree come Valtellina, Mantova e Pavia. Questa situazione evidenzia una preoccupante problematica economica che coinvolge numerose imprese della regione, mettendo in luce le sfide e le vulnerabilità del tessuto imprenditoriale locale.

Milano, 10 dicembre 2025 – Il 14,6% delle imprese potenzialmente a rischio usura si trova in Lombardia. Una su sette delle circa 122mila aziende italiane “in sofferenza“ secondo il sistema bancario (+3,6% in un anno). Si tratta di attività considerate in difficoltà a restituire il credito concesso, una rete di realtà di piccole e medie dimensioni che da due anni è tornata a crescere dopo la contrazione registrata durante l’emergenza Covid. Con la fine delle misure straordinarie anti-crisi e i bonus straordinari per attutire gli effetti della pandemia, l’elenco di “cattivi pagatori“ è tornato ad allungarsi: sono soprattutto lavoratori autonomi, artigiani, esercenti, commercianti o piccoli imprenditori “scivolati” nell’area dell’insolvenza e segnalati dagli intermediari finanziari alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Imprese, in Lombardia una su sette è a rischio usura. Il boom in Valtellina, male anche Mantova e Pavia

Imprese femminili in diminuzione in Lombardia. E tra le under 30 il calo diventa emorragia

La mappa del credito in Lombardia: imprese, 2 miliardi in più ma meno prestiti alle piccole

In Lombardia corsa a salvarsi dai debiti: per consumatori e piccole imprese mai così tanti piani di rientro

Tiffany Vecchietti & Michela Monti – S’infiammano le stelle | Recupero dell’evento! Librixia – Fiera del Libro di Brescia, promossa da Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale attraverso ANCoS, in collaborazione con Comune di Brescia, recup - facebook.com Vai su Facebook

Lombardia: stanziati 101mln alle imprese/ Cinque bandi per sviluppo, green, digital e internazionalizzazione - La Regione Lombardia ha stanziato 101 milioni di euro per sostenere la crescita delle imprese: in cosa consistono i cinque bandi che saranno attivati da qui alla fine di ottobre La Regione Lombardia – ... Riporta ilsussidiario.net