Imprese High Street Italy di Seoul | domande dal 1° gennaio per il bando Ice

Dal 1° gennaio è aperto il bando pubblicato da ICE per le aziende italiane interessate a partecipare a High Street Italy a Seoul. L'iniziativa offre un'opportunità di visibilità e presenza nel mercato sudcoreano, favorendo l'interscambio commerciale e promuovendo i prodotti italiani in un contesto internazionale di grande rilievo.

E’ aperto il bando, pubblicato da Ice, per le aziende italiane interessate ad essere protagoniste con il proprio prodotto all’interno di High Street Italy di Seoul. Si tratta di una struttura multifunzionale articolata su quattro piani, con l’intento di promuovere il Made in Italy e la cultura italiana in Corea. La showroom intende quindi rappresentare una vetrina permanente di promozione del Made in Italy. Gli spazi espositivi della showroom vengono offerti per periodi di durata semestrale. Il prossimo semestre per il quale potranno essere sottoposte domande di partecipazione sarà: 1 gennaio – 30 giugno 2026. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

