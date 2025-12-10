Imprese Barbaresco Mediobanca | In Italia manca recupero produttività cresce perché si lavora di più

Secondo Mediobanca, l’Italia registra una crescita economica che si basa principalmente sull’aumento delle ore lavorate, piuttosto che su un effettivo miglioramento della produttività. Questa dinamica evidenzia una situazione in cui il progresso economico non è accompagnato da un aumento dell’efficienza, sollevando preoccupazioni sul modello di crescita sostenibile a lungo termine.

Milano, 10 dic.(Adnkronos) - “In Italia manca un recupero della produttività. Il nostro Paese cresce perché si lavora di più. Resta rilevante la questione salariale: la retribuzione oraria reale nel primo semestre del 2025 è del 5% inferiore al 2019, quando già veniva da anni di invarianza. Il tema salariale è legato a quello della produttività”. Lo spiega Gabriele Barbaresco, direttore Area Studi di Mediobanca, all'incontro stampa organizzato da Centromarca oggi a Milano, per illustrare dinamiche e prospettive economiche del comparto largo consumo e dell'industria di Marca per il 2026. Restando in tema di produttività, Barbaresco fa sapere che “nell'ultimo triennio il Pil pro capite italiano è cresciuto dello 0,8% medio annuo solo grazie agli aumenti di occupazione e orario di lavoro, in assenza dei quali la produttività oraria lo avrebbe fatto cadere dell'1,3%. 🔗 Leggi su Iltempo.it