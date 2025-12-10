Impresa Atalanta beffa Inter | il calcio italiano pareggia la sfida con la Premier League

L'ultima giornata mette in luce le sfide del calcio italiano contro la Premier League, con un bilancio di una vittoria e una sconfitta. L’Atalanta si distingue, mentre l’Inter subisce una battuta d’arresto, evidenziando le differenze e le dinamiche tra i due campionati. Un momento di riflessione sul livello e le prospettive del calcio italiano nel contesto internazionale.

Una vittoria e una sconfitta, il calcio italiano esce così dal confronto con due grandi della Premier League. Bilancio su cui pesa la beffa finale costata all’Inter il pari a San Siro con il Liverpool, seconda caduta di fila in Europa che significa anche abbandonare quasi certamente i sogni di qualificazione diretta gli ottavi di finale ed infilarsi nel purgatorio dei playoff di febbraio. Destino diverso quello che attende l’Atalanta: la rimonta con il Chelsea ha il sapore dell’impresa e lancia definitivamente Palladino sulle orme europee di Gasperini. Chi voleva usare la notte di Champions League per misurare il divario che ci separa dagli inglesi sarà rimasto deluso: siamo meno belli, ricchi e appealing nel resto del mondo, però quando si tratta di giocarsela sul campo abbiamo armi che mettono in difficoltà chiunque. 🔗 Leggi su Panorama.it