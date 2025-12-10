Impresa Atalanta beffa Inter | il calcio italiano pareggia la sfida con la Premier League
L'ultima giornata mette in luce le sfide del calcio italiano contro la Premier League, con un bilancio di una vittoria e una sconfitta. L’Atalanta si distingue, mentre l’Inter subisce una battuta d’arresto, evidenziando le differenze e le dinamiche tra i due campionati. Un momento di riflessione sul livello e le prospettive del calcio italiano nel contesto internazionale.
Una vittoria e una sconfitta, il calcio italiano esce così dal confronto con due grandi della Premier League. Bilancio su cui pesa la beffa finale costata all’Inter il pari a San Siro con il Liverpool, seconda caduta di fila in Europa che significa anche abbandonare quasi certamente i sogni di qualificazione diretta gli ottavi di finale ed infilarsi nel purgatorio dei playoff di febbraio. Destino diverso quello che attende l’Atalanta: la rimonta con il Chelsea ha il sapore dell’impresa e lancia definitivamente Palladino sulle orme europee di Gasperini. Chi voleva usare la notte di Champions League per misurare il divario che ci separa dagli inglesi sarà rimasto deluso: siamo meno belli, ricchi e appealing nel resto del mondo, però quando si tratta di giocarsela sul campo abbiamo armi che mettono in difficoltà chiunque. 🔗 Leggi su Panorama.it
Inter guida i pronostici con l’Ajax, Atalanta cerca l’impresa contro il PSG
Champions League – Impresa Atalanta contro il Chelsea, il Liverpool espugna San Siro
? Atalanta stellare contro i campioni del Mondo: gli autori dell'impresa a Bergamo https://mdst.it/44f9izd #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook
Champions League: impresa Atalanta, 2-1 in rimonta al Chelsea. Szoboszlai punisce l'Inter nel finale is.gd/oW7vyY #ASRoma Vai su X
Champions League, impresa Atalanta! Beffa Inter nel finale con il Liverpool - Si è chiuso il martedì di Champions League, con due italiane impegnate in campo. Scrive msn.com
L’Honduras vota da 10 giorni. E premia il trumpiano Asfura ilmanifesto.it
Zielinski a Sky: «Siamo delusi e arrabbiati. Il rigore? Non sembrava mai fallo dal campo…» internews24.com
Champions League, Inter-Liverpool 0-1: decide rigore di Szoboszlai nel finale lapresse.it
Inter-Liverpool 0-1, Chivu: “I cambi iniziali ci hanno condizionato, commento poco le decisioni arbitrali” forzainter.eu
“La natura è l’equilibrio migliore”: come Simbiosi riporta la biodiversità nei territori (facendo guadagnare ... quotidiano.net
“Ora proteggi i tuoi figli da lassù”. Il dramma a soli 36 anni: è arrivata la peggiore delle notizie thesocialpost.it