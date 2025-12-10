Impianto sportivo playground a via Vittime di Nassiriya | ok in Giunta al progetto

La Giunta comunale ha dato il via libera al progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione di un nuovo impianto sportivo playground in via Vittime di Nassiriya. L'iniziativa, approvata dal sindaco Clemente Mastella, mira a migliorare le strutture sportive della zona e offrire spazi dedicati all'attività fisica e al divertimento.

La Giunta, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha approvato stamane il progetto di fattibilità tecnico economica per la realizzazione di un impianto sportivo playground che sorgerà a via Vittime di Nassiriya. "Si tratta di un intervento – spiega l'assessore ai Lavori Pubblici Mario Pasquariello – finanziato nell'ambito del progetto 'Sport Illumina' del Ministero per lo Sport e i Giovani, per i quali l'Amministrazione comunale di Benevento è risultata beneficiaria di risorse pari a 200mila euro: un'ulteriore testimonianza della capacità di quest'amministrazione di raccogliere e intercettare le occasioni, in questa circostanza, finalizzati a promuovere esercizio fisico e spirito di comunità, grazie all'approccio multifunzionale che è alla base della filosofia playground.

