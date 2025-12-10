Impegno green al rallentatore

L'ecosostenibilità si fa strada anche nel settore del lusso, con hotel a 5 stelle che puntano a ridurre l'impatto ambientale senza rinunciare al comfort. Ecoluxury Fair 2025 ha messo in evidenza le strategie e le iniziative di strutture esclusive che, pur mantenendo standard elevati, adottano pratiche green per un futuro più sostenibile.

Belli, lussuosi e. green. La fotografia degli hotel a 5 stelle e del loro impegno in termini di sostenibilità l’ha scattata Ecoluxury Fair 2025. A fronte di 745 strutture censite solo una su tre ha attivato almeno un progetto di sostenibilità nei quattro cluster individuati da Ecoluxury: tutela di biodiversità e paesaggio, uso di tecnologie e materiali a basso impatto ambientale, valorizzazione nel patrimonio storico locale, promozione dell’occupazione e delle filiere locali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

