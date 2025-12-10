Imoco–Zamalek e Scandicci–Osasco | due sfide che valgono la semifinale del Mondiale per Club
Due incontri decisivi nella seconda giornata del Mondiale per Club determinano le sorti delle italiane Imoco e Scandicci. Contro Zamalek e Osasco, le squadre si giocano importanti chance di qualificazione alle semifinali, rendendo queste sfide fondamentali nel percorso della competizione.
La seconda giornata del Mondiale per Club mette entrambe le italiane davanti a snodi già pesanti per la corsa alle semifinali. La Prosecco DOC Imoco Conegliano e la Savino Del Bene Scandicci arrivano all’appuntamento dopo due debutti vincenti ma molto diversi per andamento. Le campionesse d’Italia hanno dominato la scena nella Pool B, mentre le toscane hanno dovuto scavare in profondità per piegare un avversario ostico. Per entrambe, la serata brasiliana può trasformarsi in un passaggio decisivo: un successo pieno spalancherebbe la strada verso la qualificazione, riducendo la pressione delle ultime giornate. 🔗 Leggi su Oasport.it
Mondiale per club: Prosecco Doc 3-0 al debutto contro le Valchirie Domani sfida contro le egiziane dello Zamelek (ore 21) Prima in Brasile, per la prima volta contro una statunitense. La Prosecco DOC Imoco Conegliano inaugura il suo percorso al Mondiale p - facebook.com Vai su Facebook
