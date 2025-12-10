Immagini Modificate con l’IA | Un Fenomeno in Crescita tra gli Adolescenti
L'uso crescente dell'intelligenza artificiale per modificare immagini tra gli adolescenti sta destando preoccupazioni, portando all'apertura di indagini legali. Le denunce delle famiglie delle vittime evidenziano i rischi e le conseguenze di questa pratica, che si sta diffondendo rapidamente tra i giovani. Un fenomeno che richiede attenzione e approfondimenti.
L’Allarme e le Indagini. Questa pratica ha portato all’apertura di inchieste legali a seguito delle denunce presentate dai familiari delle vittime. Le indagini si concentrano sull’individuazione dei responsabili, spesso adolescenti di età compresa tra i 14 e i 16 anni, e sul sequestro dei dispositivi elettronici utilizzati per la creazione e la diffusione del materiale. I ragazzi coinvolti sono chiamati a rispondere di reati quali la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (simile al fenomeno del revenge porn ) e la pedopornografia, anche nella sua forma virtuale. Implicazioni Legali e Confini Digitali. 🔗 Leggi su Citypescara.com
Le immagini di ragazze tra i 16 e i 18 anni sarebbero state modificate e condivise senza consenso su chat di Telegram - facebook.com Vai su Facebook
