Immagini Modificate con l’IA | Un Fenomeno in Crescita tra gli Adolescenti

Citypescara.com | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'uso crescente dell'intelligenza artificiale per modificare immagini tra gli adolescenti sta destando preoccupazioni, portando all'apertura di indagini legali. Le denunce delle famiglie delle vittime evidenziano i rischi e le conseguenze di questa pratica, che si sta diffondendo rapidamente tra i giovani. Un fenomeno che richiede attenzione e approfondimenti.

L'Allarme e le Indagini. Questa pratica ha portato all'apertura di inchieste legali a seguito delle denunce presentate dai familiari delle vittime. Le indagini si concentrano sull'individuazione dei responsabili, spesso adolescenti di età compresa tra i 14 e i 16 anni, e sul sequestro dei dispositivi elettronici utilizzati per la creazione e la diffusione del materiale. I ragazzi coinvolti sono chiamati a rispondere di reati quali la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (simile al fenomeno del revenge porn ) e la pedopornografia, anche nella sua forma virtuale. Implicazioni Legali e Confini Digitali.

