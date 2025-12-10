#iltempodioshø

Iltempo.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La vignetta di Osho pubblicata su Il Tempo di mercoledì 10 dicembre evidenzia con satira la situazione della cappella della stazione Termini, ora in balia degli sbandati, sollevando riflessioni sul disagio e sulla gestione degli spazi pubblici in contesti di criticità.

La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di mercoledì 10 dicembre. Cappella della stazione Termini in balia degli sbandati. I Templari rispondono all'appello del parroco. L'associazione "Templari Oggi Aps" sorveglierà la chiesetta da mattina a sera. 🔗 Leggi su Iltempo.it

iltempodiosh248

© Iltempo.it - #iltempodioshø