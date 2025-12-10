Illusionismo incanto e spettacolo | a Milano torna il festival della magia

10 dic 2025

Dal 2 al 6 gennaio, il Teatro Manzoni di Milano ospita l’ottava edizione del Festival Internazionale della Magia, un evento imperdibile per gli amanti dell’illusionismo e dello spettacolo. La manifestazione porta in scena magie sorprendenti, illusioni spettacolari e momenti di incanto, consolidando la capitale lombarda come punto di riferimento per gli appassionati di magia.

