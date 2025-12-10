Illusionismo incanto e spettacolo | a Milano torna il festival della magia
Dal 2 al 6 gennaio, il Teatro Manzoni di Milano ospita l’ottava edizione del Festival Internazionale della Magia, un evento imperdibile per gli amanti dell’illusionismo e dello spettacolo. La manifestazione porta in scena magie sorprendenti, illusioni spettacolari e momenti di incanto, consolidando la capitale lombarda come punto di riferimento per gli appassionati di magia.
Dal 2 al 6 gennaio al Teatro Manzoni torna per l’ottavo anno consecutivo il Festival Internazionale della Magia, appuntamento irrinunciabile per gli appassionati di illusionismo e incanto.Il festival ospiterà artisti internazionali provenienti da ogni angolo del globo, pronti a stupire il. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Arriva Incanto, il circo contemporaneo senza animali Viterbo – Teatro tenda riscaldato in via San Lazzaro dal 19 dicembre al 12 gennaio – Acrobazie, illusionismo e una compagnia di giovani artisti https://www.tusciaweb.eu/2025/12/arriva-incanto-circo-conte Vai su Facebook
