Ilaria Salis Mattia Tombolini e i libri sul sesso tra i bimbi
La fiera Più libri più liberi di Roma si presenta come un vivace centro sociale, un luogo di incontro tra autori, lettori e temi di attualità. Tra gli ospiti, spiccano figure come Ilaria Salis e Mattia Tombolini, accompagnati da discussioni su argomenti delicati e spesso controversi, come i libri sul sesso tra i bambini.
La fiera Più libri più liberi di Roma assomiglia tanto a un centro sociale. Un evento dove potremmo incontrare anche Ilaria Salis. O, al massimo, il suo numero due. Mattia Tomboini, promotore della protesta contro l'editore Passaggio al Bosco, si è presentato come un Savonarola 2.0. Ma la realtà è un'altra: è l'assistente al parlamento europeo di lady okkupazioni. Ed, come l'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, è strettamente legato ai centri sociali. Insomma, il "sit in antifascista" era la solita protesta politica degli antagonisti di sinistra. Come volevasi dimostrare. Ma c'è dell'altro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Ilaria Salis salva, Vannacci durissimo: "Sicuramente non in Europa"
Ilaria Salis "salvata"? Non del tutto: cosa succede ora
Dritto e Rovescio, Vittorio Feltri picchia duro su Ilaria Salis: "Come tutti i cristiani!"
Alla fiera Più libri più liberi, a Roma, si sono viste proteste organizzate e momenti di tensione. Dietro il sit-in antifascista contro Passaggio al bosco c’era Mattia Tombolini, assistente al Parlamento europeo di Ilaria Salis — un nome noto alle cronache, con trasc - facebook.com Vai su Facebook
Scoop de “Il Giornale”. Dietro le proteste contro Passaggio al bosco a Più libri più liberi c’è una regia politica. Il promotore del sit in antifascista è Mattia Tombolini, assistente di Ilaria Salis al parlamento Ue, condannato e legato ai centri sociali. Vai su X
Chi è Mattia Tombolini, il braccio destro di Ilaria Salis che ha organizzato la protesta antifascista contro "Passaggio al Bosco" - Mattia Tombolini, assistente di Ilaria Salis a Bruxelles, è stato indicato dal Giornale come figura chiave dietro le proteste contro la casa editrice "Passaggio al Bosco" alla fiera "Più libri più ... Da tag24.it
Nuova illuminazione per la scuola. Il progetto firmato dagli studenti lanazione.it
Snowboard PGS Cortina d’Ampezzo 2025: programma, orari, tv, streaming oasport.it
Desertificazione commerciale, l'allarme: «In 1.113 comuni neanche negozio alimentari». Decolla l'online, ... leggo.it
Un percorso dedicato ai diritti lanazione.it
LIVE Sci alpino, Prova discesa St. Moritz 2025 in DIRETTA: finalmente Sofia Goggia ritrova le gare veloci oasport.it
La lotteria dell'Imu, da 3.500 euro a Roma (e tremila a Milano) ai meno di 400 a Pesaro e Palermo. Spunta il ... leggo.it