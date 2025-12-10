Ilaria Salis Mattia Tombolini e i libri sul sesso tra i bimbi

La fiera Più libri più liberi di Roma si presenta come un vivace centro sociale, un luogo di incontro tra autori, lettori e temi di attualità. Tra gli ospiti, spiccano figure come Ilaria Salis e Mattia Tombolini, accompagnati da discussioni su argomenti delicati e spesso controversi, come i libri sul sesso tra i bambini.

La fiera Più libri più liberi di Roma assomiglia tanto a un centro sociale. Un evento dove potremmo incontrare anche Ilaria Salis. O, al massimo, il suo numero due. Mattia Tomboini, promotore della protesta contro l'editore Passaggio al Bosco, si è presentato come un Savonarola 2.0. Ma la realtà è un'altra: è l'assistente al parlamento europeo di lady okkupazioni. Ed, come l'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, è strettamente legato ai centri sociali. Insomma, il "sit in antifascista" era la solita protesta politica degli antagonisti di sinistra. Come volevasi dimostrare. Ma c'è dell'altro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Ilaria Salis, Mattia Tombolini e i libri sul sesso tra i bimbi

Ilaria Salis salva, Vannacci durissimo: "Sicuramente non in Europa"

Ilaria Salis "salvata"? Non del tutto: cosa succede ora

Dritto e Rovescio, Vittorio Feltri picchia duro su Ilaria Salis: "Come tutti i cristiani!"

Alla fiera Più libri più liberi, a Roma, si sono viste proteste organizzate e momenti di tensione. Dietro il sit-in antifascista contro Passaggio al bosco c’era Mattia Tombolini, assistente al Parlamento europeo di Ilaria Salis — un nome noto alle cronache, con trasc - facebook.com Vai su Facebook

Scoop de “Il Giornale”. Dietro le proteste contro Passaggio al bosco a Più libri più liberi c’è una regia politica. Il promotore del sit in antifascista è Mattia Tombolini, assistente di Ilaria Salis al parlamento Ue, condannato e legato ai centri sociali. Vai su X

Chi è Mattia Tombolini, il braccio destro di Ilaria Salis che ha organizzato la protesta antifascista contro "Passaggio al Bosco" - Mattia Tombolini, assistente di Ilaria Salis a Bruxelles, è stato indicato dal Giornale come figura chiave dietro le proteste contro la casa editrice "Passaggio al Bosco" alla fiera "Più libri più ... Da tag24.it