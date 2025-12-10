Ilaria D' Amico e Buffon ad Atreju lei | Gigi di destra? È stato cultore di tante cose Le parole su Meloni e Schlein

All’evento Atreju, il raduno di Fratelli d’Italia, Ilaria D’Amico e Gigi Buffon condividono momenti e riflessioni, affrontando temi politici e personali. Tra incontri con figure di spicco, si discutono alleanze e rivalità nel panorama politico, sportivo e dello spettacolo, offrendo uno spaccato della presenza di personaggi di rilievo in un contesto che unisce ideologia e cultura.

Ministri, alleati, avversari politici, ma anche personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport e della tv: ad Atreju, il tradizionale raduno di Fratelli d'Italia iniziato sabato scorso per concludersi il 14 dicembre, prendono parte diversi esponenti di vari ambiti, tra cui anche Ilaria. 🔗 Leggi su Today.it

Ilaria D'Amico con Buffon ad Atreju: "Gigi di destra? No, si espresse male a 18 anni ma..." - La conduttrice al Corriere: "Non ho una fede politica precisa, perché non avrei dovuto partecipare a un confr ... Lo riporta msn.com