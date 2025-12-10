Il week end di caos all’ospedale San Raffaele di Milano | Farmaci sbagliati e infermieri improvvisati

Un fine settimana di disagi e confusione ha messo in luce criticità all’ospedale San Raffaele di Milano. Tra errori nelle somministrazioni di farmaci e personale improvvisato, emergono dubbi sulla qualità e sull’efficienza di una struttura considerata da sempre un punto di riferimento. La reputazione dell’ospedale privato convenzionato sembra vacillare di fronte a queste segnalazioni.

Il mito del San Raffaele, ospedale privato convenzionato d'eccellenza a Milano, comincia a scricchiolare. E non per le dimissioni di Francesco Galli. Ma per quanto è accaduto nell'ultimo week end: «La situazione è estremamente pericolosa per i pazienti, ma anche per i medici», scrive. E ancora: «Abbiamo tamponato un po' la situazione bloccando i nuovi ricoveri da Pronto soccorso, bisogna però preoccuparsi anche di chi è già ricoverato», è la mail di un medico in servizio tra sabato e domenica.