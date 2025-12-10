Il water d’oro ovvero la reale natura dei conflitti contemporanei

Ilfattoquotidiano.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un paziente mi racconta di aver sognato di essere in bagno per espletare i suoi bisogni e scoprire con incredulità di avere un water d’oro. Naturalmente, a parte i risvolti personali, questa immagine trae spunto dalla cronaca recente. La storia del water d’oro riporta alla mente l’opera d’arte di Cattelan intitolata “America” che aveva allestito un oggetto di questo tipo, perfettamente funzionante, al museo Guggenheim di New York. Quando questa opera venne prestata per una mostra in Inghilterra venne rubata, non per il suo valore simbolico ma per l’oro massiccio stimato in alcuni milioni di dollari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

