Il water d’oro ovvero la reale natura dei conflitti contemporanei
Un paziente mi racconta di aver sognato di essere in bagno per espletare i suoi bisogni e scoprire con incredulità di avere un water d’oro. Naturalmente, a parte i risvolti personali, questa immagine trae spunto dalla cronaca recente. La storia del water d’oro riporta alla mente l’opera d’arte di Cattelan intitolata “America” che aveva allestito un oggetto di questo tipo, perfettamente funzionante, al museo Guggenheim di New York. Quando questa opera venne prestata per una mostra in Inghilterra venne rubata, non per il suo valore simbolico ma per l’oro massiccio stimato in alcuni milioni di dollari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In moltissimi paesi l’accessibilità ad acqua ‘safely managed’, ovvero pulita e controllata, è molto bassa: l’OMS stima che 2 miliardi di persone bevono acqua contaminata ogni giorno. Riconoscere l’acqua non potabile non è sempre semplice come crediamo, s - facebook.com Vai su Facebook
Sport invernali, la Federazione trova casa in via Costa
