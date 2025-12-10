Il virus dell’influenza travolge il Regno Unito | ricoveri triplicati Scuole chiuse e provvedimenti da lockdown

L'epidemia di influenza ha causato un aumento significativo dei ricoveri nel Regno Unito, portando alla chiusura di alcune scuole e a misure restrittive simili a un lockdown. La diffusione del virus sta mettendo sotto pressione il sistema sanitario e le comunità locali, richiedendo interventi drastici per contenere l'emergenza sanitaria.

Alcune scuole britanniche sono dovute ricorrere a provvedimenti da lockdown per cercare di arginare la massiccia diffusione dell’ influenza che sta colpendo il Regno Unito. Postazioni di igienizzazione e, in alcuni casi, anche chiusure degli istituti si sono registrati in diverse aree del Paese, con la capitale Londra che presenta la situazione più critica. Secondo la Uk Health Security Agency, l’influenza avanza con un tasso di positività medio settimanale del 17,1%, in aumento rispetto all’11,6% della settimana precedente. Secondo i responsabili del sistema sanitario nazionale, siamo di fronte a un’incidenza di contagi “senza precedenti – con ricoveri triplicati – che potrebbe essere da record, soprattutto visto che il picco stagionale è lontano”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il virus dell’influenza travolge il Regno Unito: ricoveri triplicati. Scuole chiuse e provvedimenti da lockdown

