Il villaggio di Babbo Natale si arma | avamposto Nato contro la Russia
Nel cuore della Lapponia, Rovaniemi, noto come il villaggio di Babbo Natale, si trasforma in un importante avamposto militare della NATO. Mentre la tradizione natalizia rimane intatta, la presenza strategica si rafforza, evidenziando un nuovo ruolo di difesa nei confronti delle crescenti tensioni con la Russia.
La sua casa è ancora lì, così come slitta e renne, ma Babbo Natale è sotto assedio. Rovaniemi, nel cuore della Lapponia, da qualche tempo non è più solo il villaggio di Santa Claus ma sempre di più l'avamposto della difesa Nato contro un ingombrante vicino: la Russia. Come racconta il Guardian, nelle ultime settimane le centinaia di migliaia di turisti che da tradizione, prima di Natale, arrivano nel nord della Finlandia in cerca dell'anziano e barbuto portatore di doni, hanno visto circolare nelle strade ghiacciate soldati da tutta l'Alleanza atlantica. Vicino a Rovaniemi, che ha anche una base aerea, c'è Rovajärvi, la più grande area militare dell'Europa occidentale, dove si susseguono esercitazioni in vista di un temuto attacco della Russia, distante meno di 90 chilometri. 🔗 Leggi su Iltempo.it
