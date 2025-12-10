Il video inedito dell’arresto di Luigi Mangione
La polizia americana ha reso pubblico un video inedito che riprende l’arresto di Luigi Mangione, avvenuto nel dicembre 2024 in un McDonald’s di Altoona, Pennsylvania. L’immagine fornisce una nuova prospettiva sull’evento, offrendo dettagli fino a ora sconosciuti sulla vicenda.
La polizia americana ha diffuso per la prima volta un video che mostra l’arresto di Luigi Mangione, avvenuto nel dicembre del 2024 in un McDonald’s di Altoona, in Pennsylvania. Le immagini, riprese dalla bodycam degli agenti, catturano l’arrivo della polizia e il primo contatto con Mangione: seduto a un tavolo, si presenta come «Mark Rosario» e consegna alla polizia un documento falso. A porre fine alla fuga del 27enne, accusato dell’omicidio del ceo di United Healtchare, erano state le persone all’interno del locale, che lo avevano riconosciuto grazie alle foto diffuse dai telegiornali. A body-worn camera video shows police officers approaching Luigi Mangione at a McDonald's restaurant in Altoona, Pennsylvania. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Video inedito dell'arresto di Luigi Mangione. Fermato in un McDonald's, ha detto agli agenti: "Sono Mark Rosario". La difesa del sospettato per l'omicidio di Brian Thompson: "Perquisizione illegale, escludere le prove". #Cronaca #LaPresse Vai su X
Omicidio Thompson: il video inedito dell’arresto di Luigi Mangione negli Usa Link nei commenti - facebook.com Vai su Facebook
U.S.: Unreleased video of Luigi Mangione's arrest: "I'm Mark Rosario" - Diffuso il video inedito dell'arresto di Luigi Mangione, accusato di aver ucciso l'amministratore delegato di UnitedHealthCare ... Riporta notizie.it
