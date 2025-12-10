Il Valenti risponde al sindaco | O sindaco l’eredità di Arezzo Wave un se fa con du’ chitarre e ‘na sagra!

L'articolo analizza la recente risposta di Valenti al sindaco, evidenziando le tensioni tra la scena musicale di Arezzo e le iniziative culturali attuali. Tra passato e presente, si riflette sulla trasformazione della città, un tempo capitale del rock, ora al centro di polemiche che coinvolgono anche aspetti gastronomici e identitari, in un confronto che mette in luce le sfide del panorama culturale locale.

Cronache musical-gastronomiche dalla città che fu capitale del rock e ora rischia di diventare capitale del brodino tiepido Oh, gente, s’è armosso el Valenti. Sì, quel Valenti, l’omino che per trent’anni ha tirato su Arezzo Wave mentre mezza città diceva “ieeee, ma che vorrà fare” e l’altra metà provava a parcheggiare. E invece. BOOM! Artisti internazionali, giovani a frotte, economia che girava come l’elica d’un ventilatore acceso in agosto, immagine della città sparata in Europa e nel mondo. Una roba che manco la Giostra del Saracino, con tutto il rispetto per i cavalli che almeno un lavoro ce l’hanno. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Il Valenti risponde al sindaco: “O sindaco l’eredità di Arezzo Wave un se fa con du’ chitarre e ‘na sagra!”

ARK Invest risponde a 10 domande di Money.it L'intervista completa nei commenti. Cosa aspettarsi dal Bitcoin dopo la brusca correzione che ha riportato i prezzi anche sotto i 90.000 dollari? In un mercato che cerca di capire se il massimo storico di 126.000 Vai su Facebook

"Gaspare P Valenti" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X