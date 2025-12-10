Il tribunale mi condanna per una battuta sugli islamici Non si può più scherzare

Un commento ironico su un gruppo etnico ha portato a una condanna giudiziaria, sollevando dubbi sulla libertà di espressione e sul contesto in cui le parole vengono pronunciate. L'episodio evidenzia come le sfumature linguistiche e le interpretazioni possano influenzare decisioni legali e dibattiti pubblici.

«Già non amo i musulmani. ma io gli sparerei in bocca». Oltre a non tener conto del verbo al condizionale anziché all'indicativo, che invece, per uno che con le parole ci lavora fa una differenza sostanziale, il giudice del Tribunale civile di Torino, dopo un procedimento innescato dall'Asgi (Associazione studi giuridici sull'immigrazione) non ha, evidentemente, voluto considerare in quale contesto la frase sia stata pronunciata. Quindi ha condannato Vittorio Feltri (il nostro direttore editoriale) a un risarcimento di 20mila euro, per il «carattere discriminatorio» delle sue affermazioni. Feltri le ha dette nel 2024 a quattro giorni dalla morte di Ramy Elgamal, rimasto ucciso in un inseguimento con i carabinieri a Milano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Il tribunale mi condanna per una battuta sugli islamici. Non si può più scherzare"

