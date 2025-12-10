Il tortellino di ’San Nicola’ protagonista a Casa Artusi

Lunedì prossimo, Casa Artusi ospiterà un omaggio alle tradizioni culinarie di Castelfranco con la presenza di Gianni Degli Angeli, presidente dell’associazione ’La San Nicola’. L’evento celebra il tortellino di ’San Nicola’, simbolo della cultura gastronomica locale, e rientra nell’ambito delle iniziative legate alla celebre Sagra del Tortellino.

È un omaggio alla cultura e alle tradizioni culinarie di Castelfranco quello che lunedì prossimo Gianni Degli Angeli, presidente dell'associazione 'La San Nicola' (organizzatrice dell'annuale Sagra del Tortellino), porterà Nella prestigiosa Casa Artusi di Forlimpopoli. Lunedì alle 18 Degli Angeli, accompagnato dal figlio Luca e da una sfoglina dell'associazione delle Maestre Sfogline di Castelfranco, presenteranno infatti in questo tempio della gastronomia italiana la ricetta del tortellino tradizionale di Castelfranco Emilia e il nuovo volume di Luca Degli Angeli, "Rigorosamente in brodo di cappone" (Artestampa edizioni).