Il Tir parcheggiato da giorni in zona industriale pieno di tabacco di contrabbando

Un tir fermo da giorni in una zona industriale nasconde un ingente carico di tabacco di contrabbando. Si stima che da quel materiale si sarebbero potute produrre circa 7 milioni di sigarette contraffatte, generando un profitto illecito superiore ai 2 milioni di euro. L'operazione delle forze dell'ordine ha portato al sequestro del veicolo e alla scoperta di un'importante rete di contrabbando.

