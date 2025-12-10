Il Teatro del Cerchio vince per la seconda volta il Premio Padova

Il Teatro del Cerchio ha trionfato per la seconda volta al prestigioso “Premio Padova – Amici di Emanuele Luzzati”, riconoscimento di rilievo nel teatro ragazzi italiano. La premiazione si è svolta nell’ambito del Festival Nazionale del Teatro per i Ragazzi 2025, sottolineando il valore e l’impegno della compagnia nel panorama teatrale dedicato ai giovani.

