Il Teatro del Cerchio vince per la seconda volta il Premio Padova
Il Teatro del Cerchio ha trionfato per la seconda volta al prestigioso “Premio Padova – Amici di Emanuele Luzzati”, riconoscimento di rilievo nel teatro ragazzi italiano. La premiazione si è svolta nell’ambito del Festival Nazionale del Teatro per i Ragazzi 2025, sottolineando il valore e l’impegno della compagnia nel panorama teatrale dedicato ai giovani.
Il Teatro del Cerchio si aggiudica per la seconda volta uno dei riconoscimenti più prestigiosi del teatro ragazzi italiano: il Premio “Padova – Amici di Emanuele Luzzati”, assegnato nell’ambito del Festival Nazionale del Teatro per i Ragazzi 2025. Lo spettacolo vincitore è Il Lupo e la Capra. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
