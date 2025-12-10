Il team radio di Kimi Antonelli a fine gara di Abu Dhabi è straziante | Bono lo lascia senza parole
Il team radio di Kimi Antonelli a fine gara ad Abu Dhabi rivela momenti intensi e carichi di emozioni. La comunicazione tra il giovane pilota e il suo ingegnere, Peter Bonnington, mette in luce la tensione di una stagione decisa da pochi punti. Il silenzio finale di Antonelli racchiude l’intera esperienza, lasciando un’impressione profonda e struggente.
Il dialogo radio tra Kimi Antonelli e Peter Bonnington dopo la bandiera a scacchi di Abu Dhabi svela il peso emotivo di una stagione decisa per due punti: il silenzio finale del rookie Mercedes racconta più di mille parole. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Lewis Hamilton è sconsolato | La macchina andava bene ma non ho trovato la prestazione Domani non potrò fare molto - Zazoom Social News
Verstappen | una vittoria che vale un match point mancato - Zazoom Social News
F1, Kimi Antonelli si scusa con Verstappen per il mondiale perso: Max replica così - Formula 1, Kimi Antonelli si è scusato con Verstappen per il mondiale perso, e la risposta di Max è da campione vero ... Secondo auto.everyeye.it
Andrea Kimi Antonelli - Mentre Andrea Kimi Antonelli prosegue il suo risorgimento con un fine settimana ad Interlagos da ricordare, l’altra quota italiana in F1, la Ferrari, ... Come scrive sport.virgilio.it
E con questo team radio va ufficialmente in archivio la prima stagione in Ferrari di Lewis Hamilton #AbuDhabiGP #lewishamilton #scuderiaferrari #F1 #motorpaddock365 Vai su Facebook
