Il taglio dell' Imu arriva in consiglio comunale | Risultato storico Riduzioni anche sull' acqua

Il presidente del Consiglio Comunale di Cesa, Domenico Mangiacapra, ha convocato la seduta per approvare la riduzione dell'aliquota Imu. Si passerà dall'attuale 11,40 per mille all'11 per mille. "E' una decisione importante - fa sapere il sindaco Enzo Guida - È un risultato storico. È una misura.