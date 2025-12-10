Il taglio dell' Imu arriva in consiglio comunale | Risultato storico Riduzioni anche sull' acqua
Il Consiglio Comunale di Cesa si prepara a discutere un'importante misura fiscale: il taglio dell'Imu. La seduta, convocata dal presidente Domenico Mangiacapra, mira a approvare la riduzione delle aliquote, con conseguenti benefici anche per le tariffe dell'acqua. Un risultato considerato storico per la comunità locale.
Il presidente del Consiglio Comunale di Cesa, Domenico Mangiacapra, ha convocato la seduta per approvare la riduzione dell’aliquota Imu. Si passerà dall’attuale 11,40 per mille all’11 per mille. “E’ una decisione importante - fa sapere il sindaco Enzo Guida - È un risultato storico. È una misura. 🔗 Leggi su Casertanews.it
