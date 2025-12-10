Il suono della bellezza | a Quarto il Concerto della Philarmonica Phlegrea

Ilblogdigio.it | 10 dic 2025

A Quarto, il fascino del Natale si arricchisce di musica con il tradizionale Concerto della Philarmonica Phlegrea. L'evento, previsto per domenica 14 dicembre 2025 alle 19:30 nella Chiesa Santa Maria, promette di regalare un'atmosfera speciale attraverso le melodie festive e la magia delle celebrazioni natalizie.

La magia del Natale arriva a Quarto con uno degli appuntamenti musicali più attesi della stagione: il Concerto di Natale della Philarmonica Phlegrea, in programma domenica 14 dicembre 2025, alle 19:30, nella suggestiva cornice della Chiesa Santa Maria in via S. Maria, 47. L’evento, patrocinato dal Comune di Quarto, rientra nella quinta stagione di concerti . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

