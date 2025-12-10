Il suono della bellezza | a Quarto il Concerto della Philarmonica Phlegrea
A Quarto, il fascino del Natale si arricchisce di musica con il tradizionale Concerto della Philarmonica Phlegrea. L'evento, previsto per domenica 14 dicembre 2025 alle 19:30 nella Chiesa Santa Maria, promette di regalare un'atmosfera speciale attraverso le melodie festive e la magia delle celebrazioni natalizie.
La magia del Natale arriva a Quarto con uno degli appuntamenti musicali più attesi della stagione: il Concerto di Natale della Philarmonica Phlegrea, in programma domenica 14 dicembre 2025, alle 19:30, nella suggestiva cornice della Chiesa Santa Maria in via S. Maria, 47. L'evento, patrocinato dal Comune di Quarto, rientra nella quinta stagione di concerti.
“Il Suono nella Bellezza”: rassegna musicale - Dall’8 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, Parma ospita “Il Suono nella Bellezza – Natale a Parma”, la rassegna musicale ideata e prodotta dalla Fondazione I Musici di Parma, con il contributo del Comune ... Segnala gazzettadiparma.it
Il suono del Natale Per concludere in bellezza questa giornata che segna l'inizio delle Festività Natalizie, ecco alcune tenere immagini del pomeriggio trascorso con i bimbi del Laboratorio di creazione di addobbi per l’Alberocon le preziose socie Ma - facebook.com Vai su Facebook
