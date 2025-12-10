Il sogno blu del Texas | la sfida democratica tra Jasmine Crockett e i vertici del partito

Il Texas, tradizionalmente conservatore, si confronta con una crescente sfida democratica rappresentata dal movimento “Turn Texas Blue”. La candidata Jasmine Crockett si unisce alla lotta per cambiare gli equilibri politici, in un contesto in cui le speranze di un sorpasso democratico si raffreddano dopo anni di attese e mutamenti demografici.

"Turn Texas Blue" è uno slogan democratico che ormai sta quasi perdendo di senso, dopo anni a ripeterlo fiduciosi che le onde demografiche dei latinos avrebbero fatto il loro corso.