Il silenzio delle forme | quando l’atto di copiare è il segreto della buona architettura
L'arte di copiare e reinterpretare le forme è un tema centrale nell'architettura, dove spesso l'originalità nasce dalla contaminazione e dall'ispirazione. Questo articolo esplora come l'atto di “copiare” possa diventare un segreto per creare strutture di qualità, evidenziando il valore del riuso e dell'imitazione come strumenti di innovazione e di rispetto per il passato.
Life&People.it Vi è un aforisma, spesso attribuito con ironia a Pablo Picasso, il quale afferma che il buon artista copia, mentre il grande artista ruba. Questa dichiarazione, arguta e provocatoria, racchiude una profonda verità sull’essenza della creatività, smantellando la romantica illusione del “genio ex nihilo “, ovvero colui che crea dal nulla. In nessun campo questa verità è più palpabile e strutturale che nell’architettura. Il segreto della buona architettura non risiede nell’invenzione. di un linguaggio totalmente nuovo e avulso dalla storia, ma nell’abilità critica e selettiva di studiare, assimilare e, infine, reinterpretare radicalmente gli archetipi e le soluzioni del passato. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it
?Nel silenzio del giardino, il Natale prende forma. Tra luci, colori e piccoli tesori fatti a mano, vi aspettiamo al Market dell’Immacolata, lunedì 8 Dicembre dalle ore 10, il Giardino di Ginevra si trasformerà in Un angolo di magia per scegliere i vostri doni più s - facebook.com Vai su Facebook
Maxi multa a Sky Italia, 4,2 milioni di euro per pratiche commerciali scorrette quifinanza.it
Australian Open 2026, Vacherot e Rinderknech insieme in doppio: i due cugini ‘uniscono le forze’ oasport.it
La cucina italiana è finalmente Patrimonio Unesco vanityfair.it
Lanzarote, Riccardo Rocco travolto e ucciso da un’onda anomala sugli scogli: pescatore per passione, aveva 27 ... ilrestodelcarlino.it
Il 10 dicembre 2025 Jacques e Gabriella di Monaco compiono 11 anni. Le 3 nuove foto diffuse da Palazzo e 11 ... amica.it
Angelina Mango, aggiunta la data zero al tour Nina canta nei teatri spettacolo.eu