Il silenzio delle forme | quando l’atto di copiare è il segreto della buona architettura

L'arte di copiare e reinterpretare le forme è un tema centrale nell'architettura, dove spesso l'originalità nasce dalla contaminazione e dall'ispirazione. Questo articolo esplora come l'atto di “copiare” possa diventare un segreto per creare strutture di qualità, evidenziando il valore del riuso e dell'imitazione come strumenti di innovazione e di rispetto per il passato.

Life&People.it Vi è un aforisma, spesso attribuito con ironia a Pablo Picasso, il quale afferma che il buon artista copia, mentre il grande artista ruba. Questa dichiarazione, arguta e provocatoria, racchiude una profonda verità sull’essenza della creatività, smantellando la romantica illusione del “genio ex nihilo “, ovvero colui che crea dal nulla. In nessun campo questa verità è più palpabile e strutturale che nell’architettura. Il segreto della buona architettura non risiede nell’invenzione. di un linguaggio totalmente nuovo e avulso dalla storia, ma nell’abilità critica e selettiva di studiare, assimilare e, infine, reinterpretare radicalmente gli archetipi e le soluzioni del passato. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

