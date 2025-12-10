Il silenzio delle forme | quando l’atto di copiare è il segreto della buona architettura

L'arte dell'architettura spesso si confronta con il confine tra ispirazione e imitazione. In questo contesto, il concetto di “copiare” assume un ruolo complesso, rivelando come il riadattamento di elementi possa diventare un segreto per creare forme significative. Questo articolo esplora il rapporto tra originalità e appropriazione nel mondo architettonico, mettendo in luce il valore del silenzio delle forme.

Life&People.it Vi è un aforisma, spesso attribuito con ironia a Pablo Picasso, il quale afferma che il buon artista copia, mentre il grande artista ruba. Questa dichiarazione, arguta e provocatoria, racchiude una profonda verità sull'essenza della creatività, smantellando la romantica illusione del "genio ex nihilo ", ovvero colui che crea dal nulla. In nessun campo questa verità è più palpabile e strutturale che nell'architettura. Il segreto della buona architettura non risiede nell'invenzione. di un linguaggio totalmente nuovo e avulso dalla storia, ma nell'abilità critica e selettiva di studiare, assimilare e, infine, reinterpretare radicalmente gli archetipi e le soluzioni del passato.