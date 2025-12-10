Il semplice trucco di Pierce Brosnan per essere ancora più elegante

Pierce Brosnan incarna da sempre l’eleganza senza tempo, un’icona di stile che va oltre il ruolo di James Bond. Con il suo fascino naturale e un tocco di classe inconfondibile, il suo segreto per apparire ancora più raffinato risiede in un semplice, ma efficace, dettaglio. Scopriamo insieme il trucco che rende Brosnan ancora più elegante.

Anche se non avesse mai interpretato Bond, abbiamo comunque la sensazione che Pierce Brosnan sia il tipo di uomo nato per indossare un completo. Lunedì sera, al King’s Trust Carol Concert — un evento benefico annuale ricco di celebrità, tenuto nell’iconica St. Paul’s Cathedral di Knightsbridge, a Londra — il perenne Mr. 007 è apparso elegante come sempre in un abito monocromatico blu scuro, che ha bilanciato con una cravatta a quadri di un azzurro più chiaro e una sciarpa nera e bianca a pois, in seta, di Haider Ackermann per Tom Ford. Quest’ultima, un ricordo del look sfoggiato da Brosnan sul red carpet al gala Men of the Year di British GQ del mese scorso, aggiungeva un tocco che offriva una sorta di lezione lampo sul mixing delle fantasie, una sfida stilistica spesso insidiosa. 🔗 Leggi su Gqitalia.it