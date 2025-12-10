Il San Raffaele si affida ad Alberto Zangrillo per mettere ordine al caos degli infermieri in appalto

Milanotoday.it | 10 dic 2025

Il San Raffaele ha incaricato Alberto Zangrillo di gestire la situazione critica riguardante il personale infermieristico in appalto. Dopo il caso del reparto Iceberg e le recenti tensioni, il dottor Zangrillo sarà responsabile di riportare ordine e stabilità all’interno dell’ospedale.

Spetterà ad Alberto Zangrillo, uno dei volti noti del San Raffaele (ex medico di Silvio Berlusconi), riportare ordine all'interno dell'ospedale dopo il caso del reparto Iceberg e del caos scatenato dalle infermiere in appalto."Infermieri in appalto incapaci, situazione pericolosa e caos in.

