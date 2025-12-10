Il San Raffaele si affida ad Alberto Zangrillo per mettere ordine al caos degli infermieri in appalto

Il San Raffaele ha incaricato Alberto Zangrillo di gestire la situazione critica riguardante il personale infermieristico in appalto. Dopo il caso del reparto Iceberg e le recenti tensioni, il dottor Zangrillo sarà responsabile di riportare ordine e stabilità all’interno dell’ospedale.

Spetterà ad Alberto Zangrillo, uno dei volti noti del San Raffaele (ex medico di Silvio Berlusconi), riportare ordine all’interno dell’ospedale dopo il caso del reparto Iceberg e del caos scatenato dalle infermiere in appalto.“Infermieri in appalto incapaci, situazione pericolosa e caos in. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

