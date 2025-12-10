Il ritorno del Barça al Camp Nou in Champions rovinato dai tifosi dell'Eintracht | caos sugli spalti
Il Barcellona torna a disputare una partita di Champions al rinnovato Camp Nou, affrontando l’Eintracht Francoforte. Tuttavia, l’atmosfera sugli spalti è stata segnata da episodi di caos provocati dai tifosi ospiti, creando un contesto complicato per il ritorno del club catalano nella massima competizione europea.
Il Barcellona ritorna a giocare la sua prima partita in Champions nel nuovissimo Camp Nou e batte l'Eintracht Francoforte. Una serata però rovinata proprio dal comportamento dei tifosi tedeschi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
