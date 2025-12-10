Il ristorante Arnaldo Clinica Gastronomica ha perso la Stella Michelin dopo 66 anni di onorato servizio Che cosa cambierà adesso?
Dopo 66 anni, il ristorante Arnaldo Clinica Gastronomica perde la Stella Michelin, segnando un cambiamento significativo nel panorama gastronomico. Tuttavia, le conseguenze sono minime: la qualità e l’identità del locale restano intatte. Questa vicenda riflette le mutate aspettative del pubblico e il valore duraturo di un patrimonio culinario che va oltre le stelle.
Spoiler: (quasi) niente. Anzi, la storia dello stellato più antico che ha perso la stella ci racconta molto di cosa interessa al pubblico oggi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
