il riscatto del prosciutto

In questo articolo si esplora il recente episodio riguardante Vittorio Feltri e le conseguenze delle sue dichiarazioni a La Zanzara. Si approfondisce la questione del riscatto collettivo volto a pagare la multa che l'ex direttore affronta, evidenziando le dinamiche e le reazioni legate a questa vicenda.

Faremo una colletta per pagare la multa che Vittorio Feltri deve ai musulmani per le parole pronunciate a La Zanzara. Importa poco cosa abbia detto, perché il problema non è lui, ma la strategia della censura che il mondo islamista mette in atto per farci dire quel che piace a Maometto. Anzi, agli imam radicali che, in nome del profeta, stanno mettendo in piedi un partito politico, costruendo una comunità parallela che ammicca alla sinistra e promette voti in cambio di quella che chiama integrazione. E che, al contrario, è disintegrazione dei nostri costumi, della nostra storia, del nostro modello sociale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it