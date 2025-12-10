Il restyling del borgo dimenticato | L’ex scuola alle associazioni

Un antico borgo di Viboldone, da tempo in abbandono, si prepara a rinascere grazie a un progetto di restyling. L’obiettivo è trasformare l’ex scuola elementare in un punto di riferimento per le associazioni locali, rappresentando un passo importante nel recupero e valorizzazione del territorio e delle sue comunità.

Un antico borgo dimenticato, da decenni in attesa di un rilancio. "Si trasformi l’ex scuola elementare di Viboldone nella casa delle associazioni, per lanciare un segnale nell’ottica di un recupero dell’intero comparto". È questo l’appello di Paolo Rausa, presidente dell’associazione per la salvaguardia e la valorizzazione di Viboldone, per cercare di dare un segno di vitalità, e di presenza attiva, nel borgo di San Giuliano che si sviluppa attorno all’omonima abbazia e ha perso progressivamente abitanti e servizi, fino a diventare semi-deserto. Mentre gli altri edifici della frazione sono di proprietà privata, l’ex scuola di via Folli è un immobile del Comune che, dopo essere stato riqualificato e aver ospitato per qualche tempo una cooperativa sociale, potrebbe presto tornare nelle disponibilità dell’ente locale ed essere adibito a funzioni utili per la collettività. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it