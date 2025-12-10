Il reporter sfigurato da un sasso durante la manifestazione Pro-Pal a Udine

Durante gli scontri di Udine avvenuti il 14 ottobre scorso, il giornalista Davide Albini Bevilacqua è stato vittima di un tentativo di aggressione che gli ha provocato gravi ferite al volto. Il suo ruolo durante la copertura della partita Italia-Israele ha portato a un episodio che ha attirato l'attenzione sull'importanza della sicurezza dei giornalisti in situazioni di tensione.

Davide Albini Bevilacqua è un giornalista che lavorava durante gli scontri di Udine per la partita Italia-Israele il 14 ottobre scorso. «Cinque minuti prima mia mamma mi aveva mandato un messaggio: “Sto guardando 4 di Sera su Rete 4, attento perché ci sono scontri in corso”. Ho letto quel messaggio, le ho risposto di stare tranquilla, poi ho sentito un colpo fortissimo. Pensavo di svenire, mi sono chinato e ho intravisto le mie scarpe rosse, imbrattate dal mio sangue. Un attimo ancora e mi sono accorto che da un occhio non ci vedevo più», racconta oggi a Il Giornale. Il reporter sfigurato da un sasso. 🔗 Leggi su Open.online