Il re deve tornare sul trono mi attende l’immortalità | Tyson Fury si rimette in gioco?

" Il re deve tornare sul suo trono. C'è una strada lunga e solitaria che solo io posso percorrere, ma dopo lunghe e dure battaglie mi attende l'immortalità ". Tyson Fury si è lasciato andare sui social media, pubblicando questo post a quasi un anno di distanza dall'annunciato ritiro: il 21 dicembre 2024, infatti, perse con verdetto unanime la rivincita contro Oleksandr Usyk e decise di appendere i guantoni al chiodo (operazione già effettuata in passato, salvo poi rientrare in scena). Le due brucianti sconfitte con l'ucraino nel corso della passata stagione nei due match che mettevano in palio le corone mondiali dei pesi massimi sembravano aver convinto il britannico a farsi da parte, ma la decisione sembrerebbe non essere definitiva stando a quanto pubblicato nelle ultime ore.