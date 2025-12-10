Il punk clubbing dei Decius sul palco di Z? centro culture contemporanee

Venerdì 12 dicembre alle 21, Z? centro culture contemporanee ospita il secondo concerto della rassegna indie rock “Pulsar”. Sul palco si esibiranno i Decius, band nota per il loro stile punk clubbing energico e coinvolgente, offrendo un appuntamento imperdibile per gli appassionati di musica alternativa.

