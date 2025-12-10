Il professore Sergio Noviello a Catania per una lectio magistralis sulla tecnica Bat

Il professor Sergio Noviello, esperto internazionale di chirurgia estetica, sarà a Catania per una lectio magistralis dedicata alla Bat - Bloodless Atraumatic Technique. Riconosciuto per aver introdotto questa innovativa tecnica nel campo, Noviello condividerà le sue conoscenze presso l’Università degli Studi di Catania, offrendo un approfondimento sulle ultime innovazioni in chirurgia estetica.

