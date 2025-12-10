Il professore Sergio Noviello a Catania per una lectio magistralis sulla tecnica Bat
Il professor Sergio Noviello, esperto internazionale di chirurgia estetica, sarà a Catania per una lectio magistralis dedicata alla Bat - Bloodless Atraumatic Technique. Riconosciuto per aver introdotto questa innovativa tecnica nel campo, Noviello condividerà le sue conoscenze presso l’Università degli Studi di Catania, offrendo un approfondimento sulle ultime innovazioni in chirurgia estetica.
Il professore Sergio Noviello, tra i massimi esperti internazionali di chirurgia estetica e riconosciuto per avere introdotto nel panorama scientifico la Bat - Bloodless Atraumatic Technique, sarà protagonista di una lectio magistralis all’Università degli Studi di Catania nell’ambito del Master. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
