Il professore Orsini derubato in un bar in centro a Roma | il furto ripreso dalle telecamere

Il professore Alessandro Orsini è stato derubato in un bar nei pressi del Vaticano. Come si vede nel video registrato dalle telecamere di sicurezza del locale, tre ladri gli hanno portato via lo zaino. Orsini stava lavorando al pc – nel filmato indossa giacca nera e cappellino – e dava le spalle ai tre uomini. Uno di questi ha avvicinato a sé lo zaino con un piede, un altro ha distratto il cassiere, poi la fuga con la refurtiva nascosta all'interno della giacca. "Il video del furto è un documento sociologicamente rilevante – ha detto il professor Orsini – che può aiutare i cittadini ad accrescere la loro consapevolezza riguardo alle tecniche dei borseggiatori e quindi ad aumentare la capacità di difendersi dai furti".