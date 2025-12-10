Il professor Orsini derubato in un bar di Roma | il furto immortalato in un video

Il professore Alessandro Orsini, noto saggista e esperto di politica internazionale, è stato vittima di un furto in un bar di Roma. L'episodio, avvenuto mentre lavorava al computer, è stato immortalato in un video e si è verificato in una zona centrale della città, a pochi passi dal Vaticano.

