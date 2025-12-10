Il primo look premaman di Diletta Leotta | annuncia la gravidanza in coordinato con Aria e Loris Karius

Fanpage.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Diletta Leotta debutta con il suo primo look premaman in occasione dell'annuncio della seconda gravidanza, condividendo un tenero scatto di famiglia. La conduttrice ha svelato di essere in dolce attesa, accompagnata dal marito Aria e dal calciatore Loris Karius, celebrando questo momento speciale con stile e spontaneità.

Diletta Leotta è incinta per la seconda volta, lo ha annunciato con una dolcissima foto di famiglia in cui ha mostrato il pancino. Quale migliore occasione di questa per vestirsi in coordinato con Aria e Loris Karius?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

