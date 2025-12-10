Il presidente di Asso Artigiani incontra il neo governatore Fico

Il presidente di Asso Artigiani Imprese Caserta, Nicola De Lucia, ha incontrato il neo governatore della Campania, Roberto Fico. L'incontro ha rappresentato un momento importante di confronto tra le realtà artigianali e le istituzioni regionali, con l'obiettivo di rafforzare la collaborazione e promuovere lo sviluppo del tessuto imprenditoriale locale.

Il presidente di Asso Artigiani Imprese Caserta, Nicola De Lucia, incontra il neo governatore della Campania Roberto Fico. Il colloquio è avvenuto a margine della presentazione del Dossier regionale 2025 sulla povertà in Campania, svoltasi presso il Dipartimento di Scienze Politiche. 🔗 Leggi su Casertanews.it

