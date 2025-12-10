Il presidente che pregò la Madonna | l’omaggio di Trump all’Immacolata ignorato dai media

Per la prima volta nella storia degli Stati Uniti, un presidente ha reso ufficialmente omaggio alla Vergine Maria, un gesto che ha suscitato poca attenzione nei media. In questo articolo, esploriamo il significativo gesto di Donald Trump e il suo impatto nel contesto politico e culturale americano.

Per la prima volta nella storia degli Stati Uniti, un presidente rende ufficialmente omaggio alla Vergine Maria. Trump, protestante, chiude il messaggio con la preghiera mariana. Silenzio quasi totale della stampa, compreso Avvenire. Il giorno dell’Immacolata Concezione di quest’anno, 8 dicembre, è accaduto qualcosa di inedito nella storia politica degli Stati Uniti. Donald J. Trump, presidente in carica, ha pubblicato un messaggio ufficiale dedicato alla Vergine Maria. Non un semplice augurio, ma un testo solenne, vibrante, intriso di riferimenti espliciti alla missione salvifica di Maria, all’Incarnazione, alla grazia e alla fede. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Il presidente che pregò la Madonna: l’omaggio di Trump all’Immacolata (ignorato dai media)

