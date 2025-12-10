Il premio Nobel Machado non parteciperà alla premiazione Non può uscire dal Venezuela del dittatore Maduro

Maria Corina Machado, leader dell’opposizione venezuelana e premio Nobel per la Pace, non prenderà parte alla cerimonia di premiazione a Oslo a causa delle restrizioni imposte dal regime di Nicolás Maduro, che le impediscono di lasciare il Venezuela. La sua assenza sottolinea le difficoltà politiche e le tensioni che attraversano il paese.

La leader dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado, premio Nobel per la Pace, non parteciperà alla cerimonia di premiazione a Oslo. Ne ha dato la notizia Kristian Berg Harpviken, direttore dell'istituto Nobel norvegese all'emittente di servizio pubblico norvegese, Nrk. L'attivista – hanno aggiunto gli organizzatori – sarà rappresentata dalla figlia. "Sarà sua figlia Ana Corina Machado a ricevere il premio in nome della madre", ha reso noto il direttore dell'Istituto. "Sua figlia pronuncerà il discorso scritto da Maria Corina stessa", ha aggiunto Harpviken.

